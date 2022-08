Flugrettung Burgenland wird neu ausgeschrieben

Jetzt hat der vom Land mit der Abwicklung des Verfahrens beauftragte Experte Dr. Claus Casati die weitere Vorgangsweise bekannt gegeben. Die bisherige Ausschreibung wird widerrufen, alle geeigneten Bieter werden neuerlich zur Legung von Angeboten eingeladen. Casati begründete die Entscheidung damit, dass gemäß dem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts das Angebot der Flugrettung Martin Gmbh ausgeschieden wurde. „Oberste Zielsetzung für das Land ist es aber, in einem fairen Verfahren das inhaltlich beste Angebot für die burgenländische Bevölkerung zu erhalten“, so der Experte. Bei einem derart bedeutenden und langjährigen Vertrag könne aber nicht ein Formalfehler über den Zuschlag entscheiden. In der neuen Ausschreibung werde aber die Qualität höher gewichtet sein als bisher.