Der Albtraum eines Stalking-Opfers vor Gericht

Frau in Therapie und Angeklagter muss in Haft

Vor Gericht ist natürlich sie die Schuldige, sagt er: „Sie reimt sich das alles zusammen.“ Tut sie nicht, die Frau ist nun auch in Therapie, um alles zu verkraften. Richter Wolfgang Etl verhängt 21 Monate, davon sieben in Haft. Plus Kontaktverbot, damit sie sich ein neues Leben aufbauen kann.