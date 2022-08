Salomonen wollen Besuche der US-Marine aussetzen

Der seit 2019 eingeschlagene Weg der Annäherung der Salomonen an China wird in den USA mit großer Sorge beobachtet, befürchtet man doch in Washington eine Ausweitung des chinesischen Einflussbereichs. Nun hat die Regierung des Südpazifik-Inselstaates offenbar alle Besuche der US-Marine vorübergehend ausgesetzt.