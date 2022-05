China plant neue Militärübungen im Meer

Militärmanöver bei Hainan angekündigt

In der kommenden Woche soll ein weiteres Manöver bei Hainan abgehalten werden. Laut US-Außenminister Antony Blinken sind zudem fast täglich Flugzeuge der chinesischen Luftwaffe in Taiwan. Er befürchtet, dass China das militärische Gleichgewicht in der Region verschieben will und rief die internationale Gemeinschaft bereits dazu auf, diesen Bemühungen entgegenzutreten.