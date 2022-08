Streit um Europark-Ausbau geht in nächste Runde

Die Betreiberin des Europarks, das Spar-Tochterunternehmen SES, will weiter an den Ausbauplänen festhalten: „Wie trotz eindeutiger Sachlage die persönliche Meinung eines einzigen ablehnenden, fachlich nicht zuständigen Mitglieds der Landesregierung einzuordnen ist, wird die Prüfung der Begründung der Staatsanwaltschaft ergeben“, heißt es in einer Aussendung.