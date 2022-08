Formel-1-Konkurrent will Mick Schumacher holen

Wenn es nach Esteban Ocon geht, soll Mick Schumacher sein neuer Teamkollege werden. „Ich habe der Team-Leitung gesagt, dass ich am liebsten mit Mick Schumacher fahren würde. Wir sind befreundet, ich halte eine Menge von ihm“, so der 25-jährige Franzose. „Aber letztlich ist das natürlich die Entscheidung der Chef-Etage, und ich weiß nicht, was dort beschlossen wird.“