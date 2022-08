Golfer Sepp Straka überzeugt bei PGA-Finalevent

Der Österreicher Sepp Straka hat das Finalturnier der PGA-Tour am Sonntag (Ortszeit) in Atlanta als zweitbester Europäer ausgezeichnet auf Rang sieben beendet. Zum Abschluss gelang dem Olympia-Zehnten seine dritte 68er-Runde im Turnierverlauf, die am Sonntag zu Ende gespielte dritte Runde hatte er mit 64 Schlägen absolviert. Der Nordire Rory McIlroy gewann nach einer starken Aufholjagd und strich damit ein Preisgeld von 18 Millionen Dollar ein.