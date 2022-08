Empörung über Nippel-Zensur von Måneskin-Bassistin

Måneskin traten am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Verleihung der MTV Video Music Awards im Prudential Center in Newark (US-Bundesstaat New Jersey) mit ihrem Song „Supermodel“ auf. Doch nur das Publikum vor Ort bekam den ganzen Auftritt mit, was bei den Fans vorm Fernseher für Riesenempörung sorgte.