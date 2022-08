WSG Tirol gegen Wolfsberger AC - ab 17 Uhr LIVE

Im Wörtherseestadion in Klagenfurt ging der WAC im „Spiel des Jahres“ am Donnerstag mehr als deutlich unter, damit waren auch die so erhoffte Gruppenphase in der Conference League und Prämien in Millionenhöhe dahin. „Sehr ernüchternd. Es ist für uns momentan keine einfache Situation“, betonte Dutt, dessen Team in der Liga nun auf Wiedergutmachung hofft. Der Deutsche werde versuchen, seine Truppe wieder aufzubauen und zu pushen. „Die Saison ist lang, wir haben in der Liga auch noch gehörig etwas aufzuholen.“