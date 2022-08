Nach zehn Jahren: Die Granaten verabschieden sich

„Wenn, dann moch mas g’scheit“ – unter diesem Motto haben die Granaten vor zehn Jahren nicht nur ihre musikalische Laufbahn begonnen, getreu dieses Mottos zelebriert das Quartett am 10. September nun auch den endgültigen Bühnenabschied. Die Band erklärt: „Die Zeiten und vor allem unsere Prioritäten haben sich verändert, und so haben wir beschlossen, unser Musikprojekt nach einem Jahrzehnt wieder zu beenden. In aller Freundschaft und mit wunderschönen Erinnerungen.“