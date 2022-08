Sonos Ray: Kompakte und günstige Soundbar im Test

Die Sonos Ray kommt im für den Hersteller typischen, wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlichen Kunststoff-Chassis daher. Das Design ist gewohnt minimalistisch und zeitlos, in ihrer Form erinnert die Ray an eine nach vorne umgekippte Beam. Im Vergleich zur 100 Euro teureren Soundbar von Sonos büßt die Ray in der Breite allerdings gut sechs Zentimeter ein und bringt zudem mehr als 800 Gramm weniger auf die Waage. In Kombination mit den frontal ausgerichteten Lautsprechern erlaubt es diese Kompaktheit, die Ray selbst auf kleinstem Raum unterzubringen.