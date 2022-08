AC Milan gegen FC Bologna - ab 20.45 Uhr LIVE

Marko Arnautovic tritt am Samstag (20:45 Uhr) mit Bologna in der dritten Runde der italienischen Serie-A auswärts bei Salzburgs Champions-League-Gegner AC Milan an. Der ÖFB-Legionär traf in den bisherigen beiden Saisonspielen und geht mit gehörig Selbstvertrauen in das Duell mit dem Titelverteidiger.