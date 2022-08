Ashley Graham zeigt sich, wie Gott sie schuf

Und auch Monate nach der Geburt will sich die 34-Jährige, die sich seit Jahren für Body Positivity einsetzt, nicht verstecken. Statt sich per Photoshop zu optimieren, zoomt Graham ihre vermeintlichen Makel lieber heran. Auf einer weiteren Aufnahme in dem Posting sind nämlich auch ihr Bauch in Nahaufnahme zu sehen.