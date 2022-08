Ruf nach mehr Schweinebauern in Vorarlberg

Die Schweinehaltung ist im Land Vorarlberg in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten rapide gesunken. Der freiheitliche Landwirtschaftssprecher Daniel Allgäuer rechnet vor, dass im Jahr 1970 noch 36.751 Schweine in Vorarlberg gehalten wurden, heute sind es nur noch 6377. Der Eigendeckungsgrad bei Schweinefleisch liegt im Ländle unter fünf Prozent, ohne Importe müssten Vorarlberger also auf Schnitzel und Co verzichten.