Augenringe: Welche Krankheiten dahinter stecken

Zu viel gefeiert?

Eine durchzechte Nacht mit wenigen Stunden Schlaf kann man schnell am Gesicht ablesen. Alkohol entwässert nämlich den Körper. Die Haut präsentiert sich als dünner, die Blutgefäße darunter können wieder einmal deutlicher durchscheinen. Rauchen hat ähnliche Auswirkungen. Bläulich-schwarze Schatten in einer starken Falte zeigen insgesamt einen nicht so gesunden Lebenswandel an. Meist hat der Betroffene zu wenig Flüssigkeit sowie Obst und Gemüse zu sich genommen, sondern zum Beispiel Fast Food geschlemmt.