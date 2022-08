BMW kracht in Leitschiene: Zwei Schwerverletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Dienstagabend auf der Rheintalautobahn A14. Dabei entstand am BMW einer deutschen Familie ein Totalschaden. Die 25-jährige Lenkerin sowie ihr 42-jähriger Beifahrer wurden so schwer verletzt, dass sie in die Krankenhäuser Dornbirn bzw. Bregenz eingeliefert werden mussten. Ein ebenfalls im Auto befindliches Kind blieb glücklicherweise unverletzt.