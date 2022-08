Wildcamper sorgen in Tirol für totales Chaos

Die Tiroler Bergwacht gerät im Außerfern an ihre Grenzen. Die Lage sei nicht mehr kontrollierbar, schlägt Bezirksstellenleiter Albert Kerber Alarm. Immer noch mehr Wildcamper lassen sich an den Seen und anderen schönen Plätzen nieder. Der Trend ist schwer zu stoppen, zumal im Internet viele „Geheimtipps“ gehandelt werden.