NÖ: Polizeihunde nach Joggingtour verendet

Landeskriminalamt ermittelt

Der Beamte habe den Vorfall sofort gemeldet. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt, unter anderem war die Tatortgruppe an der Laufstrecke im Einsatz. Die Ergebnisse der Veterinärmedizinischen Universität werden Baumschlager zufolge in der kommenden Woche erwartet. Sollten sich Hinweise auf Vergiftung ergeben, seien weitere Untersuchungen an einem veterinärmedizinischen Institut in München angedacht.