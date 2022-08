3186 Neuinfektionen, aber Todesfälle sinken

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 3186 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Eine Person, die mit dem Virus infiziert war, starb. Derzeit befinden sich 1209 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. 72 von ihnen werden auf Intensivstationen betreut.