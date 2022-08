Streithähne griffen zu Pfefferspray & Eisenstange

Rechts überholte in Regau ein ortsansässiger Türke (54) einen 64-Jährigen aus Manning auf der zweispurigen B 145. Das gefiel dem Älteren nicht. Zuerst griff er zur Lichthupe, as wenig später die Pkw bei der Ampel der Himmelreichkreuzung in Regau stehen bleiben mussten zeigte er dem Kontrahenten den „Stinkefinger“.