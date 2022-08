Klimaaktivisten ketten sich in Padua an Kunstwerk

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben vor einem berühmten Fresko in der norditalienischen Stadt Padua demonstriert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei junge Männer ketteten sich am Sonntag an ein Geländer in der Cappella degli Scrovegni, eine für ihre Wandgemälde bekannte Kapelle, wie online auf Videos der Bewegung zu sehen war.