Aktivisten klebten sich an Botticelli-Gemälde an

Zwei Aktivisten haben die weltberühmten Ausstellungsräume der Uffizien in Florenz dafür genutzt, um gegen den Klimawandel zu protestieren. An der schützenden Glasscheibe des Botticelli-Gemäldes „Primavera“ („Der Frühling“) klebten sich ein Mann und eine junge Frau inmitten von Touristenmassen je eine Handfläche an, bevor die beiden von herbeigerufenen Carabinieri abgeführt wurden.