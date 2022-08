Pensionistin fiel auf „Interpol-Schmäh“ herein

Spät in der Nacht läutete das Festnetz-Telefon einer Pensionistin aus dem Bezirk St. Pölten. Die Stimme am anderen Ende der Leitung macht die Frau aber sofort putzmunter. Im Nachbarort habe es einen Einbruch gegeben, erklärte der angebliche Beamte von Interpol. Auf einer sichergestellten Liste möglicher künftiger Opfer sei auch ihr Name aufgetaucht.