Großfeuer zerstört Hafen in kleiner US-Küstenstadt

In einem kleinen Hafen an der Ostküste der USA hat ein verheerender Brand zahlreiche Boote, Häuser und Autos zerstört. Das riesige Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Hafenstadt Mattapoisett im US-Bundesstaat Massachusetts ausgebrochen, wie US-Medien berichteten.