„Unnötig! Der Schuh war komplett zerrissen“

„Absolut unverständlich“

Zum Ärger der Niederösterreicher. „Wenn man das Foul an Malicsek gesehen hat, ist das für mich absolut unverständlich, dass das keine Rote Karte ist - auch wenn es nach fünf Sekunden ist“, so Zwierschitz, der schildert: „Der Schuh war komplett zerrissen. Wenn das keine Rote Karte ist, was ist dann eine Rote Karte? Dann spielen wir 90 Minuten mit einem Mann mehr.“