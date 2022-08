Diese Olympischen Spiele finden im Drautal statt

Österreichs Olympiastarter ist die Fachschule St. Johann aus Tirol, da Litzlhof als Veranstalter selbst an den Bewerben nicht mitmachen darf.Aber für die Oberkärntner gibt es demnächst einen großen internationalen Auftritt. Ab 15. September vertritt man Österreich bei der Europameisterschaft der Pflugbewerbe in Estland.Und im Jänner sind die Schüler aus Litzlhofen dann als österreichische Meister der Tierbeurteilung bei der Europameisterschaft in Paris dabei.