„Im Frühjahr 2021 war mein Karriereende sehr nahe“

Was war anstrengender - die Saison selbst oder das, was danach auf Sie zukam?

Der Winter selbst. Nach dem Sieg in Adelboden war Olympia sofort ein Thema. Da war dann auch viel Bürokratisches zu erledigen. Sachen, wofür du als Slalomfahrer Mitte Jänner eigentlich keine Zeit hast. In Kitzbühel habe ich mir vor dem zweiten Durchgang gedacht ,Scheiße, ich bin echt am Limit’. Da hatte ich das Gefühl meine Beine nicht mehr schnell genug durch die Torkombinationen zu bringen. Auch bei den Rennen nach Olympia habe ich gemerkt, dass ich meine Konzentration nicht mehr auf dem Niveau halten konnte, mit dem ich fahren will. So gesehen bin ich froh, dass es in Garmisch und Flachau noch so gut gelaufen ist.