Vater und Brüder weinten am Unfallort um Toten

Es war ein Bild des Schreckens, das sich den Feuerwehrleuten kurz nach 1.35 Uhr früh in Oftering bot. Ein 19-jähriger Zeitungszusteller aus Linz war mit einem Renault Kangoo von Hörsching kommend Richtung Oftering unterwegs gewesen. Am Beifahrersitz saß der 16-jährige Abdelrahman E. aus Linz. Aus ungeklärter Ursache – angesichts der katastrophalen Unfallfolgen wird reichlich überhöhtes Tempo vermutet – kam der Lenker von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto in der langen und geraden Allee fast frontal gegen einen neben der Straße stehenden Baum. Beide Fahrzeuginsassen wurden aus dem Lieferwagen geschleudert, der durch den Aufprall in zwei Teile gerissen worden war.