Wasserstoff-Träume im Zillertal auf Abstellgleis

Zahlen belegen „gute Arbeit“

Erfreulich: Seit 2015 ist man stets im Plus, der Jahresüberschuss stieg 2021 um 47 Prozent auf 649.000 Euro. Parallel dazu übertreffen die Holztransporte der Fügener Firma Binder (Start im Mai 2021) alle Erwartungen. „4649 Güterwaggons bewirkten in einem Jahr auch eine Einsparung von 19.000 Lkw-Fahrten“, betonte der technische Vorstand Helmut Schreiner. Zudem stiegen die Passagierzahlen nach dem Pandemie-Einbruch um 63 Prozent auf 2,35 Millionen. „Keine andere Privatbahn hatte einen so hohen Zuwachs. Wir liegen fast wieder auf dem Niveau vor Corona“, blickte der kaufmännische Vorstand Wolfgang Stöhr auf die Statistik.