Prozess wegen Kotz-Emojis

Ein im Netz kursierendes Foto mit ein paar Kotz Emojis zu kommentieren und so seinen Unmut auszudrücken, kann man natürlich machen. In oben erwähntem Fall wäre es jedoch besser gewesen, der Angeklagte hätte dies unterlassen. Denn gestern musste er sich deswegen am Landesgericht Feldkirch wegen übler Nachrede verantworten.