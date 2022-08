Sofia Polcanova hat nächste Medaille im Doppel fix

Die Österreicherin Sofia Polcanova hat mit der Ungarin Bernadette Szocs als Partnerin im Doppel-Bewerb der Tischtennis-EM in München eine Medaille fix! Polcanova/Szocs besiegten am Mittwoch im Viertelfinale die Portugiesinnen Fu Yu/Jieni Shao 3:0 (8,6,9). Semifinale und Finale werden jeweils am Donnerstag ausgetragen, der dritte Platz wird nicht ausgespielt.