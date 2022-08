Markus Fuchs über die 100 Meter chancenlos!

In den letzten Monaten war Fuchs eigentlich in Bestform gewesen. Regelmäßig hatte er Topzeiten hingelegt, war siebenmal unter 10,30 gelieben und exakt vor einem Monat in Eisenstadt sogar den österreichischen Uralt-Rekord von Andreas Berger in 10,15 Sekunden eingestellt. Daher war er höchst guter Dinge zu seinem Saisonhighlight gekommen.