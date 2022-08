82-jährige Vorarlbergerin stirbt bei Radunfall

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen um 9 Uhr in Sulz. In der Müsinenstraße war eine 82-jährige Frau auf ihrem Fahrrad unterwegs. Sie dürfte versucht haben, vom Fahrradstreifen auf den Gehsteig zu wechseln, dabei kam sie zu Sturz und fiel dermaßen unglücklich, dass sie sich schwerste Verletzungen im Kopfbereich zuzog.