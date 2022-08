Moskau plant Volksbefragung über Anschluss

Selenskyj: „Russischer Staatsterror“

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten, wie in diesem Fall, oft nicht. Eine Verhandlungslösung ist derzeit nicht in Sicht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Bevölkerung Russlands am Sonntagabend auf, ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben. Auch in der Ukraine und im Rest der Welt sollte jeder „alles in seiner Macht Stehende tun, damit Russland und diejenigen, die den Krieg unterstützen, einen immer höheren Preis für den russischen Staatsterror zahlen.“