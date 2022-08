Beim Reparaturbonus klafft noch Informationsleck

Das liegt einerseits - wie berichtet - an einigen seltsamen Preissteigerungen seit Inkrafttreten der Förderung. Andererseits aber auch an Unwissenheit, wie man denn überhaupt an den 50-prozentigen Nachlass (bis zu 200 Euro) kommt. So hat sich längst noch nicht überall herumgesprochen, dass man zuvor einen „Reparaturbon“ erstellen muss, der dann innerhalb von drei Wochen einmal benutzt werden kann.