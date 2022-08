Ganz eigenartig! Acht Autos crashen fast ident

Es passierte gleich in der ersten Runde. Tatort: die letzte Rechtskurve. Jaguar-Pilot Norman Nato eröffnete den Unfall-Reigen, schlitterte in die Barrieren. Es folgte Sebastian Buemi in seinem Nissan, der gleich darauf vom direkt hinter ihm folgenden Mercedes-Mann Nyck de Vries regelrecht untergraben, ja „gestapelt“ wurde. De Vries funkte gleich an sein Team, dass er unverletzt sei. Es dauerte dennoch einige Minuten, bis der auf ihm „parkende“ Nissan abtransportiert werden konnte. Es ging munter weiter: Dan Ticktum, Oliver Askew, Oliver Turvey, Andre Lotterer und Nick Cassidy - allesamt crashten in der gleichen Kurve, landeten alle mit der „Schnauze“ voraus in der Barriere. Die TV-Kommentatoren können kaum glauben, was sie sehen. Höchst kurios.