„Parteienfinanzierung“: Viel Lärm um rund 88 Euro

Eine „versteckte Parteienfinanzierung“ ortet die örtliche Volkspartei und nimmt Linhart in die Mangel: „Die meisten Bürgermeister Österreichs sind auch Mitglieder einer Partei, aber die Mitgliedskosten werden privat bezahlt. Das Vorgehen des Ortschefs grenzt damit nicht nur an Amtsmissbrauch, sondern ist auch eine Parteienfinanzierung mit öffentlichem Steuergeld“, so ÖVP-Omann Oliver Prosenbauer.