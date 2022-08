„Gott hat mir all seine Schutzengel geschickt“

„Da hat alles gepasst“

Wenn der 13-fache Medaillengewinner von Großereignissen an seine aktive Karriere zurückdenkt, schießen ihm viele Momente durch den Kopf. „Dass ich mit den Jungs immer auf Achse war und wir viel erlebt haben. Wenn ich einen Tag rauspicken müsste, wäre es der, an dem ich WM-Gold gewonnen habe. Da hat alles gepasst - mein Sprung, die Laufform, meine Skier. Dazu erinnere ich mich gerne an die Heim-WM 2019 in Seefeld.“ Für die wäre er um ein Haar nicht nominiert worden, weil er erst spät zu seiner Form fand. Seine Frau hatte gar die gebuchte WM-Unterkunft storniert. Am Ende reisten beide mit drei Medaillen von „Berni“ nach Hause. „Irgendwas hat in mir noch gebrannt. Das waren unglaublich schöne Momente“, meint Gruber.