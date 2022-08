Alaba: Österreichs größter Sportler aller Zeiten?

ÖFB-Star David Alaba hat am Mittwochabend Real Madrid mit einem Tor zum Triumph im UEFA-Supercup verholfen. Der Champions-League-Sieger aus Spanien setzte sich am Mittwochabend in Helsinki im Duell mit Frankfurt und Trainer Oliver Glasner mit 2:0 (1:0) durch. Für den 30-Jährigen war es das insgesamt vierte Tor bei Real Madrid und der dritte Sieg im Supercup. Denken Sie, Alaba verdient den Titel „Österreichs größter Sportler aller Zeiten“? Wie fanden Sie das Spiel? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!