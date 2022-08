Manchester United schreibt Marko Arnautovic ab!

Aufatmen kann damit auch Trainer Sinisa Mihajlovic, der einen engen Kontakt zu seinem Torjäger pflegt: „Es wäre nicht einfach gewesen, Marko zu ersetzen.“ Bereits am Montag hatte sich der 53-Jährige zuversichtlich gezeigt: „Ich denke, dass er bleiben wird.“ Somit gilt Markos volle Konzentration nun dem Liga-Start am Wochenende, am Sonntag wartet gleich eine knifflige Aufgabe: Bologna muss im Olympiastadion gegen Lazio Rom ran, in der Vorsaison hatte das Gastspiel für „Arnie“ und Co. mit einer 0:3-Pleite geendet.