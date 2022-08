Arnautovic soll Ronaldo bei ManUnited ersetzen

Hervorragende Saison

Den Superstar in Manchester ersetzen soll nun ausgerechnet Marko Arnautovic. Der 33-jährige ÖFB-Star spielte in Bologna eine großartige Saison, schrieb sich mit 14 Volltreffern auf den Wunschzettel zahlreicher Top-Klubs. Juventus, AC Milan, Inter Mailand und der SSC Napoli zeigten laut „La Repubblica“ schon Interesse. Nun soll auch Manchester United am Wiener interessiert sein - als Nachfolger von Cristiano Ronaldo!