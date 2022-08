Atemwegsinfekt! Thiem fällt für Cincinnati aus

Steiniger Weg zurück

Thiems Rückkehr auf Hartplatz verzögert sich, sein Weg zurück an die Spitze gestaltet sich weiter schwierig. Zuletzt war er in Kitzbühel im Viertelfinale gestanden. Mit den nahenden US Open verbindet er freilich schöne Erinnerungen. Der frühere Weltranglisten-Dritte hat das Major in New York vor seiner Handgelenksverletzung 2020 gewonnen. Für heuer hat der im Ranking außerhalb der Top 200 liegende Thiem eine Wildcard erhalten