Tennis-Weltrangliste: Thiem fällt aus den Top 200

An der Spitze der Rangliste verweilt weiterhin der Russe Daniil Medwedew vor Alexander Zverev und Rafael Nadal. Novak Djokovic rangiert auf Rang sechs. In der Weltrangliste der Frauen, weiterhin angeführt von Iga Swiatek, tauschten Paula Badosa (3.) und Maria Sakkari (4.) die Plätze. Beste Österreicherin ist Julia Grabher auf Rang 131, die 20-jährige Sinja Kraus schaffte erstmals den Sprung in die Top 200 (195.).