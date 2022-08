Salzburgs Topstürmer geht den Weg nach Leipzig

24 Millionen Euro ist den Sachsen laut Medieninformationen der 19-Jährige Wert. Der wird aber erst ab Sommer in der deutschen Bundesliga auf Torejagd gehen. Diese Saison bleibt das Toptalent noch in der Mozartstadt, ab dem Spieljahr 2023/24 unterschreibt Seso in Leipzig einen Fünf-Jahres-Vertrag. „Ich habe in den letzten Wochen so viel über mich gelesen und gehört, von dem vieles nicht der Realität entsprochen hat. Um den Spekulationen ein Ende zu setzen und mich voll auf meine Aufgaben hier beim FC Red Bull Salzburg konzentrieren zu können, war es mir wichtig, meinen nächsten Karriereschritt schon jetzt zu fixieren“, erklärte Sesko.