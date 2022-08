Pentz nach Reims-Debüt: „Ein absoluter Skandal“

Und was sagt er zum Debüt in Marseille gegen Olympique? Davon war Pentz begeistert. „Ein unglaubliches Spiel. So eine Stimmung habe ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. Da kannst dich mit deinen Mitspielern 90 Minuten lang nicht unterhalten. Da wird nur Wirbel gemacht. Nur leider ist es für uns am Ende nicht so gut gelaufen.“