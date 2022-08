Pentz verlor Ligue-1-Debüt mit Reims in Marseille!

Der Einstand von Patrick Pentz bei seinem neuen Klub Stade de Reims zum Auftakt der französischen Ligue 1 ist nicht nach Wunsch verlaufen! Der 25-jährige ÖFB-Team-Keeper, der im Sommer von der Wiener Austria in die Champagne gewechselt war, kassierte mit seinem Team in Marseille gegen Olympique eine 1:4-Niederlage. In der Tabelle ist Reims 18. nach Runde 1, Marseille ist Zweiter.