Regale in den Sozialmärkten sind zu oft leer

Die Teuerung bewirkt einen Ansturm auf die Sozialmärkte in NÖ. Untätigkeit wirft Neos-Landessprecherin Indra Collini der VP-Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vor. Auch von den „soogut“-Sozialmärkten hagelt es Kritik - sie fühlen sich im Stich gelassen. Das wird vom Büro Teschl-Hofmeister (ÖVP) zurückgewiesen. Die Landwirtschaftsschulen des Landes spenden mittlerweile Lebensmittel an die Caritas und an das Rote Kreuz.