Im Waldviertel leuchten Sterne bald noch heller

Sternwarte bis zum Tod betreut

1990 drohte der Verfall, was Zahnarzt Gerhard Janu auf den Plan rief. Er gründete den Verein Orion, sanierte mit Freiwilligen in mehr als zehn Jahren die Sternwarte und führte die Geschicke bis zu seinem Tod als 93-Jähriger heuer im Juli. Im Vorjahr wurde noch um 120.000 Euro ein neues Planetarium geschaffen, in welches der nunmehrige Vereinsleiter Michael Jäger viel Zeit investierte.