Autsch! Foda verliert mit Zürich auch gegen Sion

3. Niederlage im 4. Liga-Spiel, weiter erst ein Punkt am Konto, letzter Platz in der Super League und noch kein einziges erzieltes Tor - das Engagement von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda beim regierenden schweizerischen Meister FC Zürich steht weiterhin unter keinem guten Stern! Anstatt nach dem donnerstägigen 2:0-Sieg im Europacup bei Nordirlands Meister FC Linfield den Schwung in die Liga mitzunehmen, musste die Foda-Elf gegen den FC Sion mit ÖFB-Tormann Heinz Lindner eine herbe 0.3-Heimniederlage einstecken …