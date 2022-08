Arm im Alter - wird auf Pensionisten vergessen?

In Zeiten von zunehmenden Teuerungen wird es für viele in Österreich lebende Personen schwierig, den Alltag finanziell bestreiten zu können. Die Regierung hat zwar zahlreiche Entlastungspakete geschnürt, aber die Auszahlung dieser Gelder dauert für einige Personengruppen noch an. Eine der vulnerabelsten Gruppen schon seit Jahren sind Pensionisten, welche aufgrund geringer Pensionen in die Altersarmut rutschen. Macht die Regierung genügend, um Pensionisten zu unterstützen? Wir freuen uns über ihre Meinung!